народ помагите! в цистерне ,заполненной нефтью ,на глубине 3м имеется кран ,площадь отверстия которого 30см2 .с какой силой давит на кран нефть.

Физика

народ помагите! в цистерне ,заполненной нефтью ,на глубине 3м имеется кран ,площадь отверстия которого 30см2 .с какой силой давит на кран нефть.

Автор: Гость