народ помагите! в цистерне ,заполненной нефтью ,на глубине 3м имеется кран ,площадь отверстия которого 30см2 .с какой силой давит на кран нефть.
Физика
народ помагите! в цистерне ,заполненной нефтью ,на глубине 3м имеется кран ,площадь отверстия которого 30см2 .с какой силой давит на кран нефть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва вычислим давление нефти на глубине 3 метра: P=pgh=850(плотность нефти)*10*3=25500Па. P=F/S F=PS=25500*0.003=76.5 Н.
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