напишите уравнение реакции,при котором хлорид кальция превращается в кальций

Химия
напишите уравнение реакции,при котором хлорид кальция превращается в кальций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3CaCl2 + 2Al = 2AlCl3 + 3Ca
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