Пуля массой 50 г, летевшая со скоростью 200 м/с, пробив мишень, полетела в прежнем направлении со скоростью 100 м/с. Чему равна работа при пробивании мишени?
Физика
Пуля массой 50 г, летевшая со скоростью 200 м/с, пробив мишень, полетела в прежнем направлении со скоростью 100 м/с. Чему равна работа при пробивании мишени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рекомендации Работа при пробевании мешени равна изменению кинетической энергии пули =mv1*v1/2-mv2*v2/2=50*0.001(200*200-100*100)/2=750Дж
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