Библиотека закупила 752 книги. Чтобы их разместить, были куплены книжные полки. Каждая полка вмещает по 70 книг. Сколько полок купили?

Математика

Библиотека закупила 752 книги. Чтобы их разместить, были куплены книжные полки. Каждая полка вмещает по 70 книг. Сколько полок купили?

Автор: Гость