Библиотека закупила 752 книги. Чтобы их разместить, были куплены книжные полки. Каждая полка вмещает по 70 книг. Сколько полок купили?
Математика
Библиотека закупила 752 книги. Чтобы их разместить, были куплены книжные полки. Каждая полка вмещает по 70 книг. Сколько полок купили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
752:70=10(ост 52) 10 полок будут заполнены полностью,а на одиннадцатой будет 52 книги. Ответ:11 полок
Гость:
1)752 :70 = 10полок (ост. 52книги) или 11полок. ОТВЕТ: 11полок.
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