площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадрата

Геометрия
площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадрата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S кв.=a², S кр = πr²=16π                          r²=16                          r=4 (cм). 2) a=2·r=2·4=8 (см)    Тогда S кв= 8²=64 (см²) Ответ: 64 см² . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Скласти формулу солі утвореної катіоном металу протонним числом 13 і аніоном безоксигенної кислоти елементами №17.Написати 4 неоднотипні реакції ці...
Ответить
География
Может ли сформироваться Я-концепция у человека, лишенного общественных контактов? Ответ аргументируйте.
Ответить
Математика
Катер прошел 40 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 3 часа. Какова собственная скорость катера,если скорость течения 2 км/ч
Ответить
Физика
Пуля массой 50 г, летевшая со скоростью 200 м/с, пробив мишень, полетела в прежнем направлении со скоростью 100 м/с. Чему равна работа при пробиван...
Ответить
Математика
Библиотека закупила 752 книги. Чтобы их разместить, были куплены книжные полки. Каждая полка вмещает по 70 книг. Сколько полок купили?
Ответить