площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадрата
Геометрия
площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S кв.=a², S кр = πr²=16π r²=16 r=4 (cм). 2) a=2·r=2·4=8 (см) Тогда S кв= 8²=64 (см²) Ответ: 64 см² .
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