что было модно 10 лет назад

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В моде 1990-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также стили, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика - все эти явления отразились на стилистике десятилетия.