прочитали книгу за 3 дня. в 1 день 40% книги и 8 стр.,во 2 -60%кн. и 4 стр. в 3 -75% нового остатка и последние 3 стр. сколько стр. в книге

Гость: Гость:

в последний день прочитали 3/4 остатка и ещё 3 странички. вывод ему осталось 3*4=12 страниц во второй день прочитали 60% остатка и 4 стр. вывод 40% остатка 1 дня составлял:12+4=16 страниц т. е. всего после 1 дня осталось 40 страниц в первый день прочитали 40% книги+8 стр. вывод 60% книги составило 40+8=48 стр. т.е. вся книга это 48*100/60=80стр ответ в книге 80 страниц или х кол-во страниц в книге В первый день прочитали 40% книги и еще 8 страниц, это 0,4х+8 остаток х-(0,4х+8)=0,6х-8 во второй день 60%остатка и еще 4 страницы, это 0,6(0,6х-8)+4=0,36х-0,8 остаток 0,6х-8 - (0,36х-0,8)=0,24х-7,2 в третий день 75% нового остатка и последние 3 страницы,это 0,75(0,24х-7,2)+3=0,18х-2,4 складывае получ данные и приравниваем к х. 0,4х+8+0,36х-0,8+0,18х-2,4=х -0,06х=-4,8 х=80