Отцу 80 лет, а его детям 34, 36, 40лет. Сколько лет прошло с того времени как возраст отца был в 2 раза больше общего возраста детей.

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пусть х - возраст младщего, когда возраст отца был в 2 раза больше.. х+2;х+6 - возраст второго и старшего x+46 - возраст отца 3х+8 - общий возраст детей уравнение: 2(3х+8)=х+46 6х+16=х+46 5х=30 х=6 34-6=28 лет прошло с того времени как возраст отца был в 2 раза больше общего возраста детей.