Какую же высшую награду, по мнению священника, уже получил Постников? в произведение Человек на часах 

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«Человек на часах». Рассказ Лескова «Человек на часах» был написан в 1887 году. Это произведение повествует об одном случае, которое писатель называет «отчасти придворным, отчасти историческим анекдотом». Но, я думаю, в своем рассказе Лесков затрагивает много важных проблем. Все они заставляют меня о многом задуматься. Что же произошло? Ночью часовой Постников стоял на своем посту. И вдруг он услышал, что человек попал в полынью и тонет. Перед часовым встает проблема. Он думает, спасти ли ему утопающего или же остаться на посту. Ведь Постников – солдат. Это значит, что ему нельзя нарушать присягу. Он клялся императору в своей верности, клялся перед российским флагом на Библии. Лесков заставляет задуматься, что же важнее: жизнь человека или верность присяге. Но Постников знал, что если о его нарушении узнают, то ему грозит много бед. Этого героя могли сослать на каторгу и даже расстрелять. Все же Постников принял решение спасти утопающего. Я думаю, что он сделал очень правильно. Мне кажется, что жизнь людей важнее всего. А военное начальство должно ценить тех солдат, кто жертвует собой ради спасения других людей. Этот поступок Постникова показывает, что герой умеет принимать решения, умеет действовать по ситуации. Но военное руководство не оценило героического поступка часового. Оно не только посадило Постникова в карцер, но и назначило ему наказание за нарушение устава. Герою «всыпали» двести ударов розгами. Сам подполковник Свиньин (очень говорящая фамилия!) пришел убедиться, что «нервный Постников был «сделан как следует». После порки герой лежал в лазарете. Но самое удивительное, что он был благодарен судьбе и начальству, что легко отделался. Каким же нужно было быть запуганным человеком, чтобы подумать такое! В забитости солдат во многом виновато их начальство. И Лесков ясно нам это показывает. Узнав о подвиге Постникова, все военное начальство всполошилось. Но по какой же причине? Чтобы не дошло до государя императора, что один солдат нарушил присягу. Подполковник Свиньин волнуется, что это отразится на его карьере. Генералу Кокошкину просто все равно, потому что это происшествие его не касается. Генерал улаживает «дельце». Лжеспаситель получит медаль за спасение утопающего, а спаситель – двести розог. Лесков показывает, что армейское начальство – это «мертвые» люди. Вся их жизнь подчинена присяге. Для них она дороже живых людей. Редкое исключение составляют такие офицеры, как Миллер. Но их не любят и ругают за «гуманизм». Но не только армейская жизнь пронизана несправедливостью, черствостью и злом. Жизнь в сете подчинена тем же законам. В конце рассказа писатель показывает нам это. Священник, до которого дошла история с Постниковым, подробно расспросил обо всем у Свиньина. Но и он не осудил никого из служак, не пожалел Постникова. Этот владыка отделался «мудреными» фразами. Мне кажется, он просто утолил свое любопытство, послушав о «мирских делах». Рассказ Лескова «Человек на часах» заставил меня о многом задуматься. Я решил, что человеческая жизнь дороже слов, пусть даже произнесенных и самому царю. Нужно делать то, что ты считаешь нужным и не жалеть об этом. Нужно нести ответственность за свои поступки. Еще я считаю, что нельзя терпеть несправедливость и жестокость. Нельзя превращаться в «мертвых» людей. Всегда нужно помогать другим, быть к ним внимательным и чутким.