давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда 1) у верхнего края стенки 2) в средине 3) у ниджнего края стенки 4) во всехт случаях

Физика
давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда 1) у верхнего края стенки 2) в средине 3) у ниджнего края стенки 4) во всехт случаях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех случаях, если сосуд заполнен.
Гость:
 давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда Во всех случаях, если сосуд заполнен.
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