давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда 1) у верхнего края стенки 2) в средине 3) у ниджнего края стенки 4) во всехт случаях
Физика
давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда 1) у верхнего края стенки 2) в средине 3) у ниджнего края стенки 4) во всехт случаях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех случаях, если сосуд заполнен.
Гость:
давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда Во всех случаях, если сосуд заполнен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отцу 80 лет, а его детям 34, 36, 40лет. Сколько лет прошло с того времени как возраст отца был в 2 раза больше общего возраста детей.
Математика
прочитали книгу за 3 дня. в 1 день 40% книги и 8 стр.,во 2 -60%кн. и 4 стр. в 3 -75% нового остатка и последние 3 стр. сколько стр. в книге
История