давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда 1) у верхнего края стенки 2) в средине 3) у ниджнего края стенки 4) во всехт случаях

Физика

давление жидкости заполненого сосуда равно давлению жидкости на дно сосуда 1) у верхнего края стенки 2) в средине 3) у ниджнего края стенки 4) во всехт случаях

Автор: Гость