расскажите о вводных и вставных конструкциях (общая характеристика явления; его разновидности; основное назначение в речи; синтаксические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными и вставными конструкци...
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расскажите о вводных и вставных конструкциях (общая характеристика явления; его разновидности; основное назначение в речи; синтаксические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными и вставными конструкциями)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вводные слова и сочетания слов служат, как правило, для выражения отношения говорящего к высказываемому.Вводные слова и сочетания слов грамматически не связаны с членами предложени, не являются членами предложения, произносятся с особой интонацмей вводности, прявляющейся в более быстром темпе и более низком тоне, и на письме выдедяются запятыми. Они имеют разные значения: 1. выражают различную степень уверенности(наверно, кажется, вероятно, пожалуй, видимо, возможно - меньшая степень уверенности. без сомнения, бесспорно, конечно, разумеется , несомненно - большая степень уверенности) 2. выражают эмоциональное отношение говорящего(к счастью, к несчастью, на радость, как на грех, к сожалению, к удивлению, к досаде, к огорчению, как нарочно, как на беду) 3. указывают на связь и последовательность изложения мыслей(во-первых, во-вторых, наконец), служат для заключения, обобщения, следствия(итак, следовательно, значит), выделения(между прочим, в частности) или противопоставлении(наоборот, напротив) 4. указывают на приёмы и способы оформления мыслей(одним словом, короче говоря, прямо скажем, так сказать) 5. указывают на источник сообщения( по словам..., по мнению..., по сообщению..., говорят, по-моему, на мой взгляд, дескать, мол, по-вашему) 6. представляют собой призыв к собеседнику или читателю с целью привлечь внимание к чему-либо(вообразите, поймите, видите ли, понимаете ли, сделайте милость) 7. указывают на степень обычности того, о чём говорится( бывало, случается, по обыкновению, как всегда) 8. указывают оценку меры того, о чём говорится(по крайней мере, самое большее, без преувеличений) 9. выражают экспрессивность высказывания( по правде, по совести, смешно сказать, кроме шуток, честно говоря) Вставные конструкции - это высказывания, связанные с содержанием предложения и содержащие дополнительные сведения, попутные замечания, уточнения, объяснения. Вставные конструкции могут представлять собой слово, сочетание слов или предложение, относятся ко всему предложению в целом или к отдельным его членам и находятся в середине или (реже) в конце предложения. Как и ввожные слова и предложения, вставные конструкции синтаксически не связаны с основным предложением.
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