Переложите две палочки так. чтобы получилось два квадрата    _ _I_I_II_I     

Гость: Гость:

_ _ [ _] ] [ _ _] Немного кривоват рисунок, но суть в том, что Вы перекладываете 2 палочки от середины конструкции, чтобы получить внешнюю оболочку большого квадрата, тогда у Вас получается 2 квадрата, большой внешний и маленький внутренний. Удачи!