Переложите две палочки так. чтобы получилось два квадрата _ _I_I_II_I
Математика
Переложите две палочки так. чтобы получилось два квадрата _ _I_I_II_I
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_ _ [ _] ] [ _ _] Немного кривоват рисунок, но суть в том, что Вы перекладываете 2 палочки от середины конструкции, чтобы получить внешнюю оболочку большого квадрата, тогда у Вас получается 2 квадрата, большой внешний и маленький внутренний. Удачи!
Гость:
_ _ I _ I I_|_| Как то так. Суть в том, что 1 квадрат в другом. Надеюсь помог. Удачи!
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