Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от тёмного обрывистого с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую дремотно, светлеющую реку, пропавшую за дальним смутным лесом. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
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Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от тёмного обрывистого с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую дремотно, светлеющую реку, пропавшую за дальним смутным лесом. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песчаная-прил Отмель -сущь далеко- нар золотилась-гл Грамотическая основа отмель золотилась протинвшись и до сверкающую дремотно это дееприч оборот светелеющую реку- прич обор от слово дремотно пропавшую за дальним смутным лесом -прич об от слова реку Это предлож повест, невоскл, прост осл дееприч обор, и 2мя прич оборотами
Гость:
(повест,невоск,осл 3 прост,слож,3,части.основы отмель золотилась.это 1 часть.2 частьгл протянувшись.3 часть.реку подл
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