в параллелограмме диагонали пересекаются в точке о. ab=13 ad=14 bd=15.найдите площадь и высоту параллелограма

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Можно решить через треугольники. у нас получпется,что тр.ABD= тр.CBD. Мы найдем площадь треугольника и умножим на 2) Площадь треугольника мы найдем с помощью теоремы Герона . : корень из( q(q-AB) (q-BC)(q- AC) q- ПОЛУПЕРИМЕТР. Ищем периметр : 13+15+14= 42. q= 21 подставляем: корень из ( 21(21-13)(21-14)(21-15) Получается 84 . 84 -это площадь треугольника. следовательно площадь параллелонрамма равна 168)