в параллелограмме диагонали пересекаются в точке о. ab=13 ad=14 bd=15.найдите площадь и высоту параллелограма

Геометрия
в параллелограмме диагонали пересекаются в точке о. ab=13 ad=14 bd=15.найдите площадь и высоту параллелограма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить через треугольники. у нас получпется,что тр.ABD= тр.CBD. Мы найдем  площадь треугольника и умножим на 2) Площадь треугольника мы найдем с помощью теоремы Герона . : корень из( q(q-AB) (q-BC)(q- AC) q- ПОЛУПЕРИМЕТР. Ищем периметр  : 13+15+14= 42.  q= 21 подставляем: корень из ( 21(21-13)(21-14)(21-15)  Получается 84 . 84 -это площадь треугольника. следовательно площадь параллелонрамма равна 168)   
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