в январе недовыполнили план на 5%,в феврале перевыполнили на 7% собрав на 24 прибора больше сколько приборов в январе?, феврале?

Математика

в январе недовыполнили план на 5%,в феврале перевыполнили на 7% собрав на 24 прибора больше сколько приборов в январе?, феврале?

Автор: Гость