в январе недовыполнили план на 5%,в феврале перевыполнили на 7% собрав на 24 прибора больше сколько приборов в январе?, феврале?
Математика
в январе недовыполнили план на 5%,в феврале перевыполнили на 7% собрав на 24 прибора больше сколько приборов в январе?, феврале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.07х-0.95х=24 0.12х=24 х=24:0.12 х=200приборов-по плану. 200*1.07=214приборов-в феврале. 200*0.95=190приборов-в январе.
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