диагонали ромба равны 20 см и 48 см.вычислите периметр ромба.
Геометрия
диагонали ромба равны 20 см и 48 см.вычислите периметр ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам, т.е. каждая половина равна 10 и 24. А так как диагонали ромба взаимно перпендикулярны, то применив теорему Пифагора, найдем сторону ромба а= корень (100+576) = корень 676 = 26. Значит, периметр ромба равен 26*4=104
Гость:
Диагонали ромба в точке пересечения делятся пополам: d1=10 (см) d2=24 (см) По теореме Пифагора: а²=d1²+d2²=100+576=676 а=26 (см) Р=26*4=104 (см)
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