диагонали ромба равны 20 см и 48 см.вычислите периметр ромба.

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Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам, т.е. каждая половина равна 10 и 24. А так как диагонали ромба взаимно перпендикулярны, то применив теорему Пифагора, найдем сторону ромба а= корень (100+576) = корень 676 = 26. Значит, периметр ромба равен 26*4=104