1) За тетради заплатили в 4 раза больше, или на 36 рублей больше, чем за линейки. Сколько заплатили за всю покупку? Сколько ручек по 15 рублей можно было купить на эту же сумму?   2) Сколько процентов числа 7 составляет разност...

Найдем 4% от числа 28. Это будет: 28 0,04 = 1,12. Определим разность 7 – 1,12 = 5, 88. Найдем, сколько процентов числа 7 составляет 5,88, для этого составим пропорцию: 7 – 100% 5,88 – х%. Отсюда х = 84 %. Ответ: 84%.

Гость: Гость:

1. пусть х рублей заплатили за тетради, у - за линейки. у*4 = х х-36 = у 4у-36 = у 4у-у = 36 3у = 36 у = 36/3 у = 12 (руб.) - заплатили за линейки 1) 12*4 = 48 (руб.) - заплатили за тетради. 2) 48+12=60 (руб.) - заплатили за всю покупку. 3) 60/15 = 4 (шт.) - ручек можно купить за 60 рублей. Ответ: 60 рублей заплатили за всю покупку и 4 ручки можно купить за эту же сумму. 2. 4% = 0,04 1) 28*0,04= 1,12 - 4% от числа 28. 2) 7-1,12 = 5,88 - разность. если 7=100% 5,88 -? 3) 5,88*100/7 = 84% - составляет 5,88 от 7. Ответ: 84% составляет 5,88 от 7.