синоним к слову ОГРОМНЫЙ и КРАСИВЫЙ
Русский язык
синоним к слову ОГРОМНЫЙ и КРАСИВЫЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный-большой, громадный Красивый-великолепный изящный, прекрасный, прелестный
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