где разворачивается действие данного фрагмента романа ? "война и мир" том1,часть1,глава3...
Литература
где разворачивается действие данного фрагмента романа ? "война и мир" том1,часть1,глава3...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был званный вечер у Анны Павловны. Она принимала гостей у себя дома.
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