Прямоугольный треугольник с гипотенузой 8см вращается вокруг катета длиной 4 см. Найти: Объём полученного конуса. Помогите пожалуйста!!!

Геометрия

Прямоугольный треугольник с гипотенузой 8см вращается вокруг катета длиной 4 см. Найти: Объём полученного конуса. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость