Прямоугольный треугольник с гипотенузой 8см вращается вокруг катета длиной 4 см. Найти: Объём полученного конуса. Помогите пожалуйста!!!
Геометрия
Прямоугольный треугольник с гипотенузой 8см вращается вокруг катета длиной 4 см. Найти: Объём полученного конуса. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора: 8²=4²+R², R²=64-16=48 (см²) V=Sосн*h/3=пR²h/3=3,14*48*4/3=200,96 (см²)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станций было продана 11.7 ц ,а на другой -7.5 ц , бензина на первой с...
Математика
1) За тетради заплатили в 4 раза больше, или на 36 рублей больше, чем за линейки. Сколько заплатили за всю покупку? Сколько ручек по 15 рублей можн...
Английский язык
найдите рифмующиеся слова и напишите стихотворение.а)Friends care Everywhere!We need friends Friends share б)You always care You are smart Well n...
Русский язык