1.Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6 г требует для полной этерификации такой же массы спирта. При этом получается 10,2 г сложного эфира. Установите молекулярную формулу кислоты.( Ответ CH3COOH) 2. Сложный эф...
Химия
1.Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6 г требует для полной этерификации такой же массы спирта. При этом получается 10,2 г сложного эфира. Установите молекулярную формулу кислоты.( Ответ CH3COOH) 2. Сложный эфир массой 30 г подвергли щелочному гидролизу. При этом получилось 34 г натриевой соли предельной одноосновной карбоновой кислоты и 16 г спирта. Определите молекулярную формулу сложного эфира. Помогите пожалуйста решить хоть что-нибудь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)По ур-ю CnH2n+1COOH+CmH2m+1OH->CnH2n+1COOCmH2m+1+H2O. m(к-ты и спирта)=6+6=12г, m(H2O)=m(к-ты и спирта)-m(эфира)=12-10,2=1,8г. n(H2O)=m/M=1?8/18=0,1моль=n(CnH2n+1COOH). M(CnH2n+1COOH)=m/n=6/0,1=60г/моль. 12n+2n+1+12+16+16+1=60, 14n=14, n=1->формула к-ты CH3COOH. Ответ: CH3COOH. 2)По ур-ю CnH2n+1COOCmH2m+1+NaOH->CnH2n+1COONa+CmH2m+1OH. m(NaOH)=m(соли)+m(спирта)-m(эфира)=34+16-30=20г. n(NaOH)=m/M=20/40=0,5моль=n(эфира)=n(спирта). M(спирта)=m/n=16/0,5=32г/моль. 12m+2m+1+16+1=32, 14m=14, m=1->спирт-CH3OH. M(эфира)=m/n=30/0,5=60г/моль. 12n+2n+1+12+16+16+12+2+1=60, 14n=0, n=0-> сложный эфир-HCOOCH3OH. Ответ: HCOOCH3OH(метиловый эфир муравьиной кислоты).
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