1.Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6 г требует для полной этерификации такой же массы спирта. При этом получается 10,2 г сложного эфира. Установите молекулярную формулу кислоты.( Ответ CH3COOH) 2. Сложный эф...

Химия

1.Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6 г требует для полной этерификации такой же массы спирта. При этом получается 10,2 г сложного эфира. Установите молекулярную формулу кислоты.( Ответ CH3COOH) 2. Сложный эфир массой 30 г подвергли щелочному гидролизу. При этом получилось 34 г натриевой соли предельной одноосновной карбоновой кислоты и 16 г спирта. Определите молекулярную формулу сложного эфира. Помогите пожалуйста решить хоть что-нибудь)

Автор: Гость