На пути одного шарика гора, на пути другого - ямка (гора и ямка - круглые одного радиуса) шарики толкают с одинаковой скоростью. Какой из них прокатится дальше, если сила трения у них одинаковая , а скорости подобраны так , что...

Гость: Гость:

Если их толкают постоянно: если горка и ямка одного радиуса, то они пройдут одинаковое расстояние. Первый шарик потеряет скорость, когда будет "взбираться" на горку, но наберет при скатывании, второй же сначала наберет ее при вкатывании в ямку, но потеряет, когда будет выбираться. Если же им придали скорость и отпустили, то дальше прокатится первый шарик, т.к. у него будет запас скорости при скатывании, а второй выкатится из ямки и остановится раньше.