На пути одного шарика гора, на пути другого - ямка (гора и ямка - круглые одного радиуса) шарики толкают с одинаковой скоростью. Какой из них прокатится дальше, если сила трения у них одинаковая , а скорости подобраны так , что...

Физика
На пути одного шарика гора, на пути другого - ямка (гора и ямка - круглые одного радиуса) шарики толкают с одинаковой скоростью. Какой из них прокатится дальше, если сила трения у них одинаковая , а скорости подобраны так , что шарик горку преодолеет (не скатится обратно и не остановится на вершине)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если их толкают постоянно: если горка и ямка одного радиуса, то они пройдут одинаковое расстояние. Первый шарик потеряет скорость, когда будет "взбираться" на горку, но наберет при скатывании, второй же сначала наберет ее при вкатывании в ямку, но потеряет, когда будет выбираться. Если же им придали скорость и отпустили, то дальше прокатится первый шарик, т.к. у него будет запас скорости при скатывании, а второй выкатится из ямки и остановится раньше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1.Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6 г требует для полной этерификации такой же массы спирта. При этом получается 10,2 г сложного э...
Ответить
Биология
Составьте план выведения породы чернооперенных голубей, если у вас есть пара с сизым оперением
Ответить
Геометрия
Прямоугольный треугольник с гипотенузой 8см вращается вокруг катета длиной 4 см. Найти: Объём полученного конуса. Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Литература
где разворачивается действие данного фрагмента романа ? "война и мир" том1,часть1,глава3...
Ответить
Математика
На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станций было продана 11.7 ц ,а на другой -7.5 ц , бензина на первой с...
Ответить