На пути одного шарика гора, на пути другого - ямка (гора и ямка - круглые одного радиуса) шарики толкают с одинаковой скоростью. Какой из них прокатится дальше, если сила трения у них одинаковая , а скорости подобраны так , что...
Физика
На пути одного шарика гора, на пути другого - ямка (гора и ямка - круглые одного радиуса) шарики толкают с одинаковой скоростью. Какой из них прокатится дальше, если сила трения у них одинаковая , а скорости подобраны так , что шарик горку преодолеет (не скатится обратно и не остановится на вершине)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если их толкают постоянно: если горка и ямка одного радиуса, то они пройдут одинаковое расстояние. Первый шарик потеряет скорость, когда будет "взбираться" на горку, но наберет при скатывании, второй же сначала наберет ее при вкатывании в ямку, но потеряет, когда будет выбираться. Если же им придали скорость и отпустили, то дальше прокатится первый шарик, т.к. у него будет запас скорости при скатывании, а второй выкатится из ямки и остановится раньше.
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