цена блузки составляет 80% всех денег,цена блузки 60% всех денег, если добавить 96 р. купишь две вещи.? стоимость юбки и блузки

Гость: Гость:

непонятно конечно сколько процентов ЮБКА но попробуем объяснить сумма двух вещей = все деньги + 96 р. сумма двух вещей в процентах 80%+60%=140% все деньги 100%. значит лишние 40%=96 р. быстро считаем 10% -- 96:4=24 р. 80%(блузка)=192 р. 60%(предполагаю-юбка)=144 р. проверяем -- 100%(все деньги)=240 р. сумма двух вещей ---- 192+144=336 р. 336-240=96 нехватающих рублей