цена блузки составляет 80% всех денег,цена блузки 60% всех денег, если добавить 96 р. купишь две вещи.? стоимость юбки и блузки
Математика
цена блузки составляет 80% всех денег,цена блузки 60% всех денег, если добавить 96 р. купишь две вещи.? стоимость юбки и блузки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
непонятно конечно сколько процентов ЮБКА но попробуем объяснить сумма двух вещей = все деньги + 96 р. сумма двух вещей в процентах 80%+60%=140% все деньги 100%. значит лишние 40%=96 р. быстро считаем 10% -- 96:4=24 р. 80%(блузка)=192 р. 60%(предполагаю-юбка)=144 р. проверяем -- 100%(все деньги)=240 р. сумма двух вещей ---- 192+144=336 р. 336-240=96 нехватающих рублей
Гость:
допустим у нас две блузки так, как неправильно написано условие. пусть х - сумма всех денег, 80%= 0,8 60% = 0,6 1 блузка = х*0,8 2 блузка = х*0,6 0,8х+0,6х = х+96 0,8х+0,6х-х = 96 0,4х = 96 х = 96/0,4 х = 240 (руб.) - сумма денег 1) 240*0,8 = 192 (руб.) - стоимость 1 блузки. 2) 240*0,6 = 144 (руб.) - стоимость 2 блузки. 3) 192+144 = 336 (руб.) - сумма двух вещей. Проверяем: 336-96 = 240 Ответ:192 рубля стоимость 1 блузки и 144 рубля - 2 блузки.
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