актические широты- климат, растения,животные антрактические широты -климат, растения,животные
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актические широты- климат, растения,животные антрактические широты -климат, растения,животные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктические широты-суровая зима. Суровое лето. и так же антарктические. Растений нет. В Антарктиде обитают тюлени, киьы, 50 видов птиц. В арктике обитают пингвины, рыба Сайка, рачки, моржи, тюлени, белые медведи
Гость:
Арктические широты-суровая зима. Суровое лето. Так же антарктические,растений нет. В Антарктиде обитают тюлени, киты, 50 видов птиц. В арктике обитают пингвины, рыба сайка, рачки, моржи, тюлени, белые медведи
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