Как определить, есть ли полость внутри металлического тела? (Металл, из которого изготовлено тело, известь)
Физика
Как определить, есть ли полость внутри металлического тела? (Металл, из которого изготовлено тело, известь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитай обьём тела потом массу, дальше взвесь своё тело и сравни
Гость:
нужно знать обьем, массу и плотность р=m/V
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