Как определить, есть ли полость внутри металлического тела? (Металл, из которого изготовлено тело, известь)

Физика
Как определить, есть ли полость внутри металлического тела? (Металл, из которого изготовлено тело, известь)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитай обьём тела потом массу, дальше взвесь своё тело и сравни  
Гость:
нужно знать обьем, массу и плотность р=m/V
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