Прямоугольный участок земли разделён на два одинаковых участка квадратной формы. Периметр всего участка 54м. Вычисли периметр каждого квадрата.ю
Математика
Прямоугольный участок земли разделён на два одинаковых участка квадратной формы. Периметр всего участка 54м. Вычисли периметр каждого квадрата.ю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр прямоугольника = (ширина +длина)*2 1) 54/2 = 27 (м) - сума длины и ширины. 2) 27/3 = 9(м) - сторона квадрата. 3) 9*4 = 36 (м) - периметр квадрата. Ответ: 36 м периметр каждого квадрата.
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