Прямоугольный участок земли разделён на два одинаковых участка квадратной формы. Периметр всего участка 54м. Вычисли периметр каждого квадрата.ю

Гость: Гость:

периметр прямоугольника = (ширина +длина)*2 1) 54/2 = 27 (м) - сума длины и ширины. 2) 27/3 = 9(м) - сторона квадрата. 3) 9*4 = 36 (м) - периметр квадрата. Ответ: 36 м периметр каждого квадрата.