За два дня проложили кабель.В первый день-68% кабеля,а во второй-на 115,2м меньше,чем в первый.Ск.всего метров кабеля проложили за два дня?Ск.метров кабеля проложили в первый день?

Математика

За два дня проложили кабель.В первый день-68% кабеля,а во второй-на 115,2м меньше,чем в первый.Ск.всего метров кабеля проложили за два дня?Ск.метров кабеля проложили в первый день?

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