За два дня проложили кабель.В первый день-68% кабеля,а во второй-на 115,2м меньше,чем в первый.Ск.всего метров кабеля проложили за два дня?Ск.метров кабеля проложили в первый день?
Математика
За два дня проложили кабель.В первый день-68% кабеля,а во второй-на 115,2м меньше,чем в первый.Ск.всего метров кабеля проложили за два дня?Ск.метров кабеля проложили в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.68х +(0.68х - 115.2)= х 0.68х + 0.68х - х = 115.2 0.36х=115.2 х=115.2:0.36 х=320м кабеля-проложили за два дня. 0.68*320=217.6м кабеля-в первый день. 217.6-115.2=102.4м кабеля-во второй день.
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