За два дня проложили кабель.В первый день-68% кабеля,а во второй-на 115,2м меньше,чем в первый.Ск.всего метров кабеля проложили за два дня?Ск.метров кабеля проложили в первый день?

Математика
За два дня проложили кабель.В первый день-68% кабеля,а во второй-на 115,2м меньше,чем в первый.Ск.всего метров кабеля проложили за два дня?Ск.метров кабеля проложили в первый день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.68х +(0.68х - 115.2)= х  0.68х + 0.68х - х = 115.2  0.36х=115.2 х=115.2:0.36 х=320м кабеля-проложили за два дня. 0.68*320=217.6м кабеля-в первый день. 217.6-115.2=102.4м кабеля-во второй день.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
помогите решить, x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x
Ответить
Экономика
Конкретные примеры когда компьютер помогает человеку минимум 5 очень надо и побыстрее
Ответить
Математика
Прямоугольный участок земли разделён на два одинаковых участка квадратной формы. Периметр всего участка 54м. Вычисли периметр каждого квадрата.ю
Ответить
Физика
Как определить, есть ли полость внутри металлического тела? (Металл, из которого изготовлено тело, известь)
Ответить
Алгебра
имеется 20 литров 12 ти% соленого раствора. Сколько воды нужно испарить, чтобы получить 15 ти процентный раствор
Ответить