помогите решить, x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x
Алгебра
помогите решить, x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x x^2 - 6x/3x - 1 = -(3x-4/3x-1) x^2 - 6x/3x - 1+3x-4/3x-1=0 x^2 - 6x+3x-4/3x-1=0 x^2 - 3x-4/3x-1=0 x^2 -3x-4=0 3x-1=/0 D=9+16=25 3x=/1 x=4 x=-1 x=/1\3 Ответ 4 и -1
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