помогите решить, x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x

Алгебра
помогите решить, x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2 - 6x/3x - 1 = 3x-4/1-3x x^2 - 6x/3x - 1 = -(3x-4/3x-1) x^2 - 6x/3x - 1+3x-4/3x-1=0 x^2 - 6x+3x-4/3x-1=0 x^2 - 3x-4/3x-1=0 x^2 -3x-4=0  3x-1=/0 D=9+16=25   3x=/1 x=4 x=-1     x=/1\3      Ответ 4 и -1  
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