(5/18+7/12)*2цел.10/31+1цел.13/51:(4/17-20/51)
Математика
(5/18+7/12)*2цел.10/31+1цел.13/51:(4/17-20/51)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/18+7/12)*2цел.10/31+1цел.13/51:(4/17-20/51)=-6. (5/18+7/12)*2 10/31=31/36* 72/31=2 1 13/51:(4/17-20/51)= 64/51:(-8/51)=-8 2-8=-6
Гость:
приводим к одинаковым знаменателям (10+21/36)*72/31 + 64/51:12-20/51 сокращаем всё что можно 2+(-8)= -6
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