Полидактилия (шестипалость) у человека наследуется как доминантный признак. Мать – шестипалая, отец и сын – пятипалые. Какова вероятность рождения в этой семье: 1) еще одного пятипалого ребенка; 2) шестипалого ребенка.

Биология
Полидактилия (шестипалость) у человека наследуется как доминантный признак. Мать – шестипалая, отец и сын – пятипалые. Какова вероятность рождения в этой семье: 1) еще одного пятипалого ребенка; 2) шестипалого ребенка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простейшее моногибридное скрещивание. Введем обозначения: А - ген шестипалости. а - ген отсутствия полидактилии. Итак, раз сын у нас пятипалый, то мать имеет одну рецессивную аллель. Из этого мы делаем вывод, что мать гетерозиготна. Составим схему скрещивания:  Аа х аа Аа Аа аа аа Сразу можно ответить на вопросы задачи: 1) Вероятность рождения еще одного шестипалого ребенка - 50%. 2) Вероятность рождения еще одного пятипалого ребенка - 50%. Благодарю за внимание.
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