Полидактилия (шестипалость) у человека наследуется как доминантный признак. Мать – шестипалая, отец и сын – пятипалые. Какова вероятность рождения в этой семье: 1) еще одного пятипалого ребенка; 2) шестипалого ребенка.

Гость: Гость:

Простейшее моногибридное скрещивание. Введем обозначения: А - ген шестипалости. а - ген отсутствия полидактилии. Итак, раз сын у нас пятипалый, то мать имеет одну рецессивную аллель. Из этого мы делаем вывод, что мать гетерозиготна. Составим схему скрещивания: Аа х аа Аа Аа аа аа Сразу можно ответить на вопросы задачи: 1) Вероятность рождения еще одного шестипалого ребенка - 50%. 2) Вероятность рождения еще одного пятипалого ребенка - 50%. Благодарю за внимание.