скорость катера по течению 18,6 км,ч, а против течения 14,2 км,ч найдите собственную скорость катера и скорость течения

Математика

скорость катера по течению 18,6 км,ч, а против течения 14,2 км,ч найдите собственную скорость катера и скорость течения

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