скорость катера по течению 18,6 км,ч, а против течения 14,2 км,ч найдите собственную скорость катера и скорость течения
Математика
скорость катера по течению 18,6 км,ч, а против течения 14,2 км,ч найдите собственную скорость катера и скорость течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(18.6+14.2):2=32.8:2=16.4км/ч-собственная скорость катера. 2)18.6-16.4=2.2км/ч-скорость течения реки. ОТВЕТ: 16.4км/ч, 2.2км/ч.
Гость:
1)18,6-14,2=4,4(км/ч)-средняя скорость течения в оба направления. 2)4,4:2=2,2(км/ч)- скорость течения. 2)18,6-2,2= 16,4)км/ч)-собственная скорость катера. Ответ: 2,2км/ч скорость течения; 16,4 км/ч собственная скорость катера.
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