Какова связь дыхания с пищеварением? почему животное начинает задыхаться при недостатке кислорода?

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Дыхание связано с пищеварением напрямую. Без окисления продуктов существо бы умерло от авитаминоза и засорения практически всего, что принимает участие в пищеварении. В норме гемоглобин окисляется, гемоглобин туда-сюда носит кислород по телу, и тот окисляет все прочее. Выделяется энергия, всякие полезные хренотени распределяется по телу, жывотному хорошо и тепло. Кислорода нет — животное задыхается, так как кислород участвует в метаболизме тела, и оно пытается восполнить потерю. Ну, думаю, Вы поняли.