надо составить 8 предложений с разрядами местоимений кроме определенных

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надо составить 8 предложений с разрядами местоимений кроме определенных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я увидел в небе нечто, похожее на спутник 2. Я кое-как дошла до дома без зонта под дождем. 3. Сколько раз я повторяла не делать домашнее задание абы-как. 4. Где-то в далеке мы увидели падающую звезду. 5. Твой друг приходил к нам в гости со своими тапочками. 6.  Этот магазин самый лучший в нашем районе. 7. Мои родители вчера встречались с его родителями. 8.   Никто не сравнится с моим братом.
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