надо составить 8 предложений с разрядами местоимений кроме определенных

Гость: Гость:

1. Я увидел в небе нечто, похожее на спутник 2. Я кое-как дошла до дома без зонта под дождем. 3. Сколько раз я повторяла не делать домашнее задание абы-как. 4. Где-то в далеке мы увидели падающую звезду. 5. Твой друг приходил к нам в гости со своими тапочками. 6. Этот магазин самый лучший в нашем районе. 7. Мои родители вчера встречались с его родителями. 8. Никто не сравнится с моим братом.