Из одного муравейника одновременно в противоположных направлениях поползли 2 муравья. Один муравей полз со скорость 35мм/с,а 2 муравей-со скоростью на 24мм/с больше.Какое расстояние будет между муравьями через 18 с? решение задачи
Математика
Из одного муравейника одновременно в противоположных направлениях поползли 2 муравья. Один муравей полз со скорость 35мм/с,а 2 муравей-со скоростью на 24мм/с больше.Какое расстояние будет между муравьями через 18 с? решение задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35+24=59мм/сек-скорость второго. 2)35+59=94мм/сек-скорость удаления. 3)94*18=1692мм-будет между ними. ОТВЕТ: 1692мм.
Гость:
35+24=59мм/с-скорость второго муравья 35*18=630мм-прополз первый муравей 59*18=1062мм-прополз второй муравей 1062+630=1692мм-расстояние между муравьями
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