Из одного муравейника одновременно в противоположных направлениях поползли 2 муравья. Один муравей полз со скорость 35мм/с,а 2 муравей-со скоростью на 24мм/с больше.Какое расстояние будет между муравьями через 18 с? решение задачи

Математика

Из одного муравейника одновременно в противоположных направлениях поползли 2 муравья. Один муравей полз со скорость 35мм/с,а 2 муравей-со скоростью на 24мм/с больше.Какое расстояние будет между муравьями через 18 с? решение задачи

Автор: Гость