Почему кровь у насекомых не участвует в газообмене?
Биология
Почему кровь у насекомых не участвует в газообмене?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь у насекомых доставляет кислород к тем тканям и клеткам куда не доходят трахеоллы , а так же кислород потребляют сами клетки крови. Так же клетки крови участвует в удалении СО2.
Гость:
Возможно потому что у насекомых не развита кровеносная система т.к дышат они с помощью разветвленных трубочек,которые заканчиваются отверстиями на поверхности тела. поэтому им не нужен тот кислород,который как у человека поступает вместе с кровью..
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