ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ,,,туристам надо проплыть на байдарках 270 км. первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч,а остальной путь со скоростью 10км/ч.за какое время туристы проплыли весь путь.

Математика

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ,,,туристам надо проплыть на байдарках 270 км. первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч,а остальной путь со скоростью 10км/ч.за какое время туристы проплыли весь путь.

Автор: Гость