ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ,,,туристам надо проплыть на байдарках 270 км. первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч,а остальной путь со скоростью 10км/ч.за какое время туристы проплыли весь путь.
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ,,,туристам надо проплыть на байдарках 270 км. первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч,а остальной путь со скоростью 10км/ч.за какое время туристы проплыли весь путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:8=20ч-плыли туристы первые 160км 270-160=110км-остальной путь 110:10=11ч-время на остальной путь 20+11=31ч-туристы проплыли весь путь
Гость:
1) 160/8 = 20(часов) - проплыли 160км. 2) 270-160= 110 (км) - остальной путь. 3) 110/10 = 11 (часов) - потратили времени на остальной путь. 4) 20+ 11 = 31 (час) - проплыли весь путь. Ответ: за 31 час туристы проплыли весь путь.
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