при сжигании в токе кислорода 0,2 г стали получили 0,04 г оксида углерода(4). Определите массовую долю и массу углерода в данном образце стали
Химия
при сжигании в токе кислорода 0,2 г стали получили 0,04 г оксида углерода(4). Определите массовую долю и массу углерода в данном образце стали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(стали) =0,2 г m(CO2) =0,04 г Найти: w(C) Решение: x г 0,04 г C + O2 = CO2 М 12 г/моль 44 г/моль n 1 моль 1 моль m 12 г 44 г х г ------0,04 г 12 г----44 г х = 12*0,04/44 =0,011 г w = m(в-ва)/m(смеси)*100% w(C) =0,011 г/0,2 г*100% = 5,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна основаниям AD и BC, сумма острых углов A и C равна 90 градусам. Найдите длинну большей диагонали трапе...
Русский язык
надо предложения переделать так,чтобы получилось предложение с причастным оборотом: 1)Проблема которой посвятили данное исследование не утратила св...