  при сжигании в токе кислорода 0,2 г стали получили 0,04 г оксида углерода(4). Определите массовую долю и массу углерода в данном образце стали

Химия
  при сжигании в токе кислорода 0,2 г стали получили 0,04 г оксида углерода(4). Определите массовую долю и массу углерода в данном образце стали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(стали) =0,2 г m(CO2) =0,04 г Найти: w(C)                                           Решение:                              x г                        0,04 г     C     +     O2     =     CO2       М 12 г/моль                   44 г/моль       n    1 моль                       1 моль       m  12 г                          44 г   х г ------0,04 г 12 г----44 г   х = 12*0,04/44 =0,011 г   w = m(в-ва)/m(смеси)*100% w(C) =0,011 г/0,2 г*100% = 5,5% 
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