в двух корзинах 7,92 кг овощей в одной на 20 % больше чем в другой сколлько в каждой
Математика
в двух корзинах 7,92 кг овощей в одной на 20 % больше чем в другой сколлько в каждой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первой корзине х ,тогда во второй х+0,2х=1,2х Составим уравнение х+1,2х=7,92 2,2х=7,92 х=7,92:2,2 х= 3,6 кг в первой корзине 3,6*1,2= 4,32 кг проверка 3,6+4,32= 7,92 кг всего
Гость:
Если принять вес овощей в одной корзине х кг, то во второй будет 1, 2 х кг х+1,2х=7,92 2,2 х=7,92 х=3.6 кг в первой корзине. 3,6*1,2=4,32 кг Проверка 3,6+4,32=7,92 кг
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