нужно решить биквадратное уравнение X^2 x^4=1
Алгебра
нужно решить биквадратное уравнение X^2 x^4=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^(2)-х+1=0 х1+х2=-(b)/(a)=1 х1*х2=(с)/(a)=1 х=1 х=-1
Гость:
X^2 -x^4=1 x^4-x^2+1=0 Пусть x^2=t t^2-t+1=0 t1,2=1 x^2=1 x1=1, x2=-1
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