В ромбе ABCD диагонали равны 9см и 40 см.Большую диагональ AC точка K делит в отношении 3:2,если считать от вершины A.Найти S AKB.
Геометрия
В ромбе ABCD диагонали равны 9см и 40 см.Большую диагональ AC точка K делит в отношении 3:2,если считать от вершины A.Найти S AKB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть единица пропорции Х, отсюда АС=3Х+2Х=40. Тогда Х=8, и АК=3Х=3*8=24. Диагонали ромба перпендикулярны и пересекаются в точке О, то есть ВО=ВД/2=4,5 это высота треугольника АКВ. Отсюда искомая площадь S АКВ=1/2*АК*ВО=1/2*24*4,5=54.
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