У Миши и Коли в кол лекциях было одинаковое колличесьво марок.Когда Миша подарил часть своих марок младшему брату,а Коля в 1,4 раза меньше подарил другу,у Миши осталось 20 марок,а у Коли-40 марок.Сколько марок у каждого было пе...

Математика

У Миши и Коли в кол лекциях было одинаковое колличесьво марок.Когда Миша подарил часть своих марок младшему брату,а Коля в 1,4 раза меньше подарил другу,у Миши осталось 20 марок,а у Коли-40 марок.Сколько марок у каждого было первоначально, сколько Марок отдал каждый мальчик? Напишите с решением!!!!!!

Автор: Гость