У Миши и Коли в кол лекциях было одинаковое колличесьво марок.Когда Миша подарил часть своих марок младшему брату,а Коля в 1,4 раза меньше подарил другу,у Миши осталось 20 марок,а у Коли-40 марок.Сколько марок у каждого было пе...
Математика
У Миши и Коли в кол лекциях было одинаковое колличесьво марок.Когда Миша подарил часть своих марок младшему брату,а Коля в 1,4 раза меньше подарил другу,у Миши осталось 20 марок,а у Коли-40 марок.Сколько марок у каждого было первоначально, сколько Марок отдал каждый мальчик? Напишите с решением!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Хмарок-подарил Коля, тогда у Миша подарил1,4Х марок 1,4Х+20=Х+40 1,4Х-Х=40-20 0,4Х=20 Х=50марок-подарил Коля 1,4*50=70марок подарил Миша 50+40=90было марок у Коли 70+20=90-было марок у Миши
Гость:
х марок - было у Миши и столько же у Коли у марок - отдал Коля 1,4у марок - отдал Миша Сиситема: х-у=40 х-1,4у=20 Из первого уравнения вычтем второе: 0,4у=20 у=50 (марок) - отдал Коля 50*1,4=70 (марок) - отдал Миша х=40+50=90 (марок) - было у каждого мальчика
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