в треугольнике авс угол с равен 90 градусов,ав=30,ас=3корень19 найди sinA
Алгебра
в треугольнике авс угол с равен 90 градусов,ав=30,ас=3корень19 найди sinA
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinA = СB/AB CB= корень из AB (в квадрате) - AC(в квадрате) СВ=корень из 900 - 171=корень из 729 = 27 sinA = 27/30 = 0,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Миши и Коли в кол лекциях было одинаковое колличесьво марок.Когда Миша подарил часть своих марок младшему брату,а Коля в 1,4 раза меньше подарил ...
Геометрия
В ромбе ABCD диагонали равны 9см и 40 см.Большую диагональ AC точка K делит в отношении 3:2,если считать от вершины A.Найти S AKB.
Математика
у мальчика было 24 болгарских и 40 немецкий марок он поместил их в альбом поровну на каждую страницу немецкие марки заняли на 2 страницы больше чем...
Математика