Сочинение на тему"профессия моих родителей"

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Сочинение на тему"профессия моих родителей"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой папа по профессии инженер-механик. Ему очень нравится заниматься машинами. На своей работе он руководит большим автопарком машин. В его обязанности входит ремонт и техническое обслуживание автомашин, чтобы они были исправны и хорошо работали.   Папа очень любит свою работу. Моя мама косметолог. У неё самая приятная работа. Она любит делать людей красивыми и молодыми.    Мне очень нравятся ароматные запахи её кремов. Я считаю, что эта профессия очень нужна и полезна. Она делает людей счастливыми.    Я очень горжусь своими родителями!
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