Сочинение на тему"профессия моих родителей"

Гость: Гость:

Мой папа по профессии инженер-механик. Ему очень нравится заниматься машинами. На своей работе он руководит большим автопарком машин. В его обязанности входит ремонт и техническое обслуживание автомашин, чтобы они были исправны и хорошо работали. Папа очень любит свою работу. Моя мама косметолог. У неё самая приятная работа. Она любит делать людей красивыми и молодыми. Мне очень нравятся ароматные запахи её кремов. Я считаю, что эта профессия очень нужна и полезна. Она делает людей счастливыми. Я очень горжусь своими родителями!