1) Туристы отправились в трехдневный поход. В первый день они прошли 5\12 всего пути, во второй день 40% оставшегося после первого дня пути, а в третий день они прошли остальные 12,6 км. Сколько километров прошли туристы за три...

Математика

1) Туристы отправились в трехдневный поход. В первый день они прошли 5\12 всего пути, во второй день 40% оставшегося после первого дня пути, а в третий день они прошли остальные 12,6 км. Сколько километров прошли туристы за три дня? 2) Решите уравнение: 4(0,2x - 7) - 5(0,3x + 6) = 5

Автор: Гость