1) Туристы отправились в трехдневный поход. В первый день они прошли 5\12 всего пути, во второй день 40% оставшегося после первого дня пути, а в третий день они прошли остальные 12,6 км. Сколько километров прошли туристы за три...
Математика
1) Туристы отправились в трехдневный поход. В первый день они прошли 5\12 всего пути, во второй день 40% оставшегося после первого дня пути, а в третий день они прошли остальные 12,6 км. Сколько километров прошли туристы за три дня? 2) Решите уравнение: 4(0,2x - 7) - 5(0,3x + 6) = 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-5/12-4/10=11/60=12.6 км. 11/60 пути - это 12.6 км. весь путь - 756/11 км=68 8/11 км. 2) 0.8x-28-1.5x-30=5 -0.7x-58=5 -0.7x=63 x=-90
Гость:
пусть весь путь х км,тогда прошли в первый день 5/12х прошли во второй день 0,4(х-5/12х)= 7/30х прошли в третий день 12,6 км составим уравнение х=5/12х+7/30х+12,6 х= 0,65х+12,6 х-0,65х=12,6 0,35х=12,6 х=12,6:0,35 х= 36 км весь путь 4(0,2x-7)-5(0,3x+6)=5 0,8x-28-1,5x-30=5 0,8x-1,5x=28+30+5 -0,7x=63 x=63:(-0,7) x= -90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика