1 )В трёх тарелках было 127 вишен.Когда с первой тарелки съели 21 вишню, со второй - 9, а с третьей - третью часть того, что с первой, во всех тарелках вишен стало поровну.Сколько вишен было на каждой тарелки сначала? 2) Измени...

Гость: Гость:

1) 21:3=7(в) съели с 3 тарелки 2)127-(21+9+7)=90(в) осталось 3) 90:3= 30(в) поровну осталось 4) 30+21=51(в) было на1 тарелке 5) 30+9=39(в) было на 2 тарелке 6) 30+7= 37( в) было на 3 тарелке №2. Сколько вишен было на первой тарелке? Решение тоже ,но без двух последних действий. №3.С первой тарелки съели в 3 раза меньше чем с третьей, со второй на 12 меньше чем с третьей, а с третьей съели 21 вишню.Сколько вишен осталось на каждой тарелке?