1 )В трёх тарелках было 127 вишен.Когда с первой тарелки съели 21 вишню, со второй - 9, а с третьей - третью часть того, что с первой, во всех тарелках вишен стало поровну.Сколько вишен было на каждой тарелки сначала? 2) Измени...
Математика
1 )В трёх тарелках было 127 вишен.Когда с первой тарелки съели 21 вишню, со второй - 9, а с третьей - третью часть того, что с первой, во всех тарелках вишен стало поровну.Сколько вишен было на каждой тарелки сначала? 2) Измени вопрос задачи так,чтобы её решение стало короче на два действия.Запиши решение. 3) Измени условие новой задачи так,чтобы решение стало ещё короче.Реши новую задач
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21:3=7(в) съели с 3 тарелки 2)127-(21+9+7)=90(в) осталось 3) 90:3= 30(в) поровну осталось 4) 30+21=51(в) было на1 тарелке 5) 30+9=39(в) было на 2 тарелке 6) 30+7= 37( в) было на 3 тарелке №2. Сколько вишен было на первой тарелке? Решение тоже ,но без двух последних действий. №3.С первой тарелки съели в 3 раза меньше чем с третьей, со второй на 12 меньше чем с третьей, а с третьей съели 21 вишню.Сколько вишен осталось на каждой тарелке?
Гость:
1) 21 : 3 = 7 вишен съели с 3 тарелки 2) 21+9+7 = 37 вишен съели всего 3) 127 - 37 = 90 вишен всего осталось 4) 90 : 3 = 30 осталось на каждой тарелке 5) 30 + 21 = 51 вишня была в 1 тарелке 6) 30 + 9 = 39 вишен во 2 тарелке 7) 30 + 7 = 37 вишен в 3 тарелке
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