Скласти текст-розповiдь на тему "Робота в шкiльному саду",використовуючи поданi слова i словосполучення:саджати,дружно,радiсно,садженцi,стовбури дерев,сухе гiлля,зашумiти,милувати око.
Қазақ тiлi
Скласти текст-розповiдь на тему "Робота в шкiльному саду",використовуючи поданi слова i словосполучення:саджати,дружно,радiсно,садженцi,стовбури дерев,сухе гiлля,зашумiти,милувати око.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моїй школі є гарний шкільний сад.Всі учні дружно пілкуються про цей дивний сад.Ми вбираємо там сухе гілля,саджаем різні саженці.Старшокласникі радісно доглядаємо за рослинами та деревами.Бо всі учні нашої школи, хочуть щоб наш дивний шкільний сад був самий най гарниший, зу сіх шкіл міста.До нашої школи приїжали гості і милували око.Уся наша школа пишаеться нашим шкільним садом.
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