(х-1)√х-1≥0 найти наименьшее решение неравенства

Гость: Гость:

x-1 должно быть больше или равно 0, потому что число под корнем не может быть отрицательным. => x≥1. Под корнем получается положительное число, а чтобы неравенство было больше или равно 0, (x-1) должно быть положительным, т.к. произведение положительных чисел даёт положительное значение. => x-1 ≥ 0 , x ≥ 1 ___________