(х-1)√х-1≥0 найти наименьшее решение неравенства
Алгебра
(х-1)√х-1≥0 найти наименьшее решение неравенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-1 должно быть больше или равно 0, потому что число под корнем не может быть отрицательным. => x≥1. Под корнем получается положительное число, а чтобы неравенство было больше или равно 0, (x-1) должно быть положительным, т.к. произведение положительных чисел даёт положительное значение. => x-1 ≥ 0 , x ≥ 1 ___________
Гость:
(х-1)√х-1≥0 т.к. под корнем стоит х-1 => х-1 ≥ 0 => х ≥ 1 В левой части неравенства стоит произведение скобки (х-1) и корня √(х-1), которое ≥0 . Но √(х-1) всегда ≥ 0, значит х-1 ≥ 0 => х ≥ 1 Ответ: х =1.
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