2-3 цитаты деятелей культуры или науки о картине Леонардо да Винчи "Джоконда"

Гость: Гость:

1. Джоржио Вазари, художние и биограф: "Мона Лиза улыбается музакантам и клоунам, котороых мастер приглпсил, чтобы развлечь скучающую во время позирования даму. Улыбается мило и застенчиво". 2. Вальтер Патер, английский писатель: "Это красота, к которой стремится изболевшаяся душа, весь опыт мира собран здесь и воплощен в форму женщины. Она старше скал, среди которых восседает, как вампир; она умирала множество раз и познала тайны могилы; она погружалась в глубины морей и путешествовала за драгоценными камнями как Леда; и все это было для нее не более, чем звуком лиры или флейты..." 3. Готье " Джоконда! Это слово немедленно вызывает в памяти сфинкса красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо.. Опасно попасть под обаяние этого призрака... Ее улыбка обещает неизвестные наслаждения, она так божественно иронична... Если бы Дон Жуан встретил Джоконду, он бы узнал в ней все три тысячи женщин из своего списка...» ЕЕ улыбку он представлял как главное оружие леди-вамп, в которую опасно влюбляться, но не влюбиться нельзя.