Тетрадь стоит 10руб.какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 350 руб.после понижения цены на 25%

Гость: Гость:

1 способ. Найдем, какое количество тетрадей можно будет купить после снижения цены на 25%: 350: (10*0,75)= 46,6666667 Таким образом, так как мы можем купить только целое число тетрадей, тогда наибольшее число будет равно 46. 2 способ. а) Найдем новую цену тетради: 10-10*двадцать пять сотых=7,5 б) Найдем, какое наибольшее число тетрадей можно купить на 7,5 рублей: 350:7,5= 46,6666667 Таким образом, так как мы можем купить только целое число тетрадей, то наибольшее число будет равно 46.