Рассчитайте максимальный объём хлора (в литрах, при н.у.), который может поглотиться горячим раствором, содержащим 44,8 г гидроксида калия. (ответ должен быть 8,96)
Химия
Рассчитайте максимальный объём хлора (в литрах, при н.у.), который может поглотиться горячим раствором, содержащим 44,8 г гидроксида калия. (ответ должен быть 8,96)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По уравнению 6КОН(гор)+3Cl2->5KCl+KClO3+3H2O. Рассчитываем колличество моль KOH: n=m/M, M=39+16+1=56г/моль, n=44,8/56=0,8моль. По уравнению на 1 моль KOH надо пол моля хлора, а на 0,8моль КОН надо соответственно 0,4моль хлора. Расчитываем объём хлора: V=n*Vмоль=0,4*22,4=8,96л. Ответ: 8,96л/
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