Рассчитайте максимальный объём хлора (в литрах, при н.у.), который может поглотиться горячим раствором, содержащим 44,8 г гидроксида калия. (ответ должен быть 8,96)

Химия

Рассчитайте максимальный объём хлора (в литрах, при н.у.), который может поглотиться горячим раствором, содержащим 44,8 г гидроксида калия. (ответ должен быть 8,96)

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